Дмитрий Шварц

Верховная Рада наконец-то разблокировала проведение аукционов по продаже крупных государственных предприятий.

И хотя главной целью приватизации украинские чиновники называют не наполнение госбюджета, а борьбу с коррупцией и повышение эффективности управления собственностью, снятие этого запрета было продиктовано в первую очередь финансовым мотивом.

Год назад, когда только начиналась мировая пандемия коронавируса, правительство и Фонд госимущества опасались, что спрос на государственную собственность со стороны зарубежных и отечественных инвесторов будет настолько ничтожен, что важные объекты уйдут с молотка за сущие копейки.

Сегодня в мире наблюдается уже третья волна COVID-19, а Украина чуть ли не каждый день обновляет антирекорды по числу новых случаев заболевания и погибших за день. Однако, похоже, в высоких столичных кабинетах это уже не рассматривают в качестве сдерживающего фактора для начала распродажи госимущества.

Украина должна продолжить масштабную приватизацию

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжить масштабную приватизацию: "Избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и коррупцию".

На призыв откликнулся парламент и спустя несколько дней принял соответствующий закон.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны стартовать этим летом.

Первыми "ласточками" станут: "Объединенная горно-химическая компания" и "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик").

Глава правительства обещает, что государство проведёт абсолютно открытые и честные аукционы по продаже этих и других крупных государственных предприятий.

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрены 12 млрд гривень поступлений от приватизации.

Фонд госимущества рассчитывает, что львиная доля этой суммы, а это - 9 миллиардов гривень, будет получена как раз после продажи ОГХК и "Большевика".

Инвесторов "Большевика" заинтересует земельный участок в центре столицы

В отношении последнего есть основания предполагать, что инвесторов заинтересует не производственные возможности давно устаревшего предприятия, а значительный земельный участок в центре столицы, который будет использован под застройку.

Помимо этого, в планах Фонда госимущества получение 1,9 млрд гривень от продажи заводов "Укрспирта", а также 1 миллиарда - от приватизации учреждений исполнения наказаний. Ещё 1 миллиард планируется получить от продажи объектов малой приватизации.

Читайте такжеКабмин передаст в концессию предприятия, запрещенные к приватизации: названы сроки

Таким образом, предварительные расчеты чиновников говорят о реальности плана выполнить приватизационное задание 2021 года.

Фонд также планирует объявить конкурсы по продаже столичного "Президент-отеля" (планируют продать минимум за 1 млрд гривень), четырёх государственных теплоэлектроцентралей и пяти областных энергетических компании (общая сумма продажи этих активов может составить от 6 до 8 млрд гривень).

От продажи других объектов большой приватизации, среди которых "Одесский припортовый завод" и "Украгролизинг", планируется получить ещё 3 млрд гривень.

ФГИ уверен в успешности предстоящих аукционов

Фонд госимущества уверен в успешности предстоящих аукционов. Основанием для этого служит то, что даже в кризисном 2020 году он продал госсобственности на 3 млрд гривень при первоначальном плане в 12 миллиардов.

С начала этого года поступления от приватизации в Украине превысили 1 миллиард, что в сложившихся условиях является неплохим показателем.

Не стоит забывать и о кейсе по продаже отеля "Днипро" в центре столицы, который стал для Фонда госимущества настоящим триумфом. При стартовой цене объекта в 81 миллион его удалось реализовать на аукционе за 1,1 миллиарда гривень. Причём происходило это в июле 2020 года, когда уровень неопределённости был значительно выше, чем сегодня.

Если Украина этим летом запустит процесс массовой приватизации, то за пару лет может значительно продвинуться в процессе разгосударствления собственности.

Главное, чтобы Фонду госимущества вновь не начали вставлять палки в колёса.

При этом нужно напомнить, что в утвержденной правительством Национальной экономической стратегии до 2030 года стоит задача передачи в концессию 90 процентов предприятий, запрещённых к приватизации, и продажа всех госпредприятий, которые не попадут в этот перечень.

В руках государства останется значительный блок собственности

Парламент утвердил предварительный список из шести с половиной сотен госпредприятий, приватизация которых будет запрещена. Так что даже в случае успешного завершения большой приватизации в руках украинского государства останется значительный блок собственности.

У чиновников останется прекрасная возможность усовершенствовать навыки управления и доказать, что государственные предприятия - это не только "дойные коровы" для отечественных политиков.

Дмитрий Шварц

Читайте все статьи автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram