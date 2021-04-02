Среди приоритетных объектов для приватизации: "Объединенная горно-химическая компания", "Президент Отель" и завод "Большевик".

Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко.

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"Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти уже этим летом. Среди приоритетных объектов: "Объединенная горно-химическая компания", "Президент Отель" и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик", - написал он.

Большая приватизация: что известно

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

31 марта 2021 года глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил о том, что первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом.

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Автор: Дмитрий Шварц