Разблокирование приватизации крупных госпредприятий позволит увеличить поступления в госбюджет в текущем году до 12 млрд грн.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

За принятие законопроекта №4543 проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечали, что принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.

Также в Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.

Большая приватизация: что известно

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.

В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

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Автор: Дмитрий Шварц