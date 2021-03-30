Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
За принятие законопроекта №4543 проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечали, что принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных мероприятий (таких как проведение аукционов) перед непосредственной продажей объектов большой приватизации.
Также в Минэкономики подчеркнули, что разблокирование приватизации крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в государственный бюджет до 12 млрд грн, а также привлечь большой объем инвестиций.
Большая приватизация: что известно
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
- В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".
- 29 октября 2020 года Кабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий.
- В конце 2020 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде разблокировать этот процесс.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
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