Украине нужно ещё $27 миллиардов, но в ЕС не понимают, почему возник дефицит, – The Times

Стоимость войны растёт, что становится серьёзным вызовом для союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается еще в 27 миллиардах долларов до конца года. Европейцы не ожидали столь значительного дефицита бюджета и ставят под сомнение, эффективно ли расходуются средства или, не преувеличиваются ли потребности, сообщило издание The Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Сейчас европейские чиновники пытаются понять, откуда взялся дефицит, насколько он велик и стоит ли, и как именно, направлять больше денег в этом году. Украина также просит Великобританию, Канаду и Японию помочь закрыть финансовую дыру.

Неожиданный запрос грозит осложнить отношения Киева с союзниками в тот момент, когда страна переживает один из самых опасных периодов с 2022 года. Европейские лидеры должны найти баланс между поддержкой Украины и приоритетами внутренних расходов, иначе они рискуют вызвать недовольство избирателей.

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Дефицит бюджета Киева также является суровым напоминанием о том, что стоимость поддержки Украины растет. Страна сталкивается с непрекращающимися атаками со стороны России, включая удары по портам, лишившие ее основного источника доходов. Украине также остро не хватает ракет-перехватчиков, способных сбивать баллистические снаряды, и она пытается расширить разработку собственных альтернатив.

Откуда взялся дефицит

Источник бюджетного дефицита остается неясным и несколько противоречивым. Выступая в Киеве в прошлом месяце, Зеленский заявил, что часть расходов пришлась на время пребывания в должности бывшего министра обороны Михаила Федорова, который выступал за значительные изменения в оборонной промышленности и недавно был уволен, что вызвало волну уличных протестов.

В свою очередь, Федоров опроверг, что столь значительный дефицит был во время его пребывания в должности, и заявил, что он, вероятно, связан с проектами нового руководства министерства.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа отметила, что усиление российских атак на украинскую промышленность, включая металлургические заводы и коридор экспорта зерна, привело к потере Украиной примерно половины ожидаемых доходов только в прошлом месяце.

Как покрыть дефицит бюджета Украины

В апреле Европейский Союз одобрил предоставление Украине кредита в размере более 100 миллиардов долларов только после сложного политического процесса. Средства должны поступить в течение двух лет.

Восемь европейских дипломатов и чиновников сошлись во мнении, что ускоренная выплата может быть единственным действенным вариантом для быстрого получения Украиной большего количества наличных средств. Некоторые европейские чиновники предположили, что такой план набирает обороты.

Однако данное развитие событий ещё не согласовано, учитывая, что чиновники Европейской комиссии только сейчас оценивают размер дефицита финансирования. А это создало бы ещё одну проблему: меньше денег к концу следующего года.

Украина также оказывает давление на Евросоюз, чтобы тот конфисковал российские суверенные активы – способ быстро привлечь еще больший объем финансирования. В финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе хранится более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Сейчас Швеция и ряд стран ЕС пытаются активизировать этот процесс. Однако препятствия, сорвавшие предыдущий план, остаются. Учитывая подобные вызовы, любое соглашение об использовании замороженных средств займет месяцы, если оно вообще возможно.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Министр финансов Сергей Марченко озвучил новую цифру в 32,6 миллиарда долларов дефицита финансирования. По его словам, без дополнительной помощи от союзников Киеву, возможно, придется отложить часть невоенных расходов.

В свою очередь, глава правительства Сергей Корецкий уже заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств. Кабмин планирует сэкономить 70 миллиардов гривень и направить их на финансирование Сил обороны.

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