Сегодня криптовалюта торгуется на 46% ниже исторического максимума в $69 тыс., установленного в ноябре прошлого года.

2021 год был богат на криптособытия: в одной стране запретили майнинг и расчеты в криптовалюте, а в другой – биткоин стал официальной валютой.

Предугадать, какие треволнения нас ждут до конца года непросто, однако уже можно заметить основные тенденции и факторы, которые могут привести к резкому подорожанию главной криптовалюты. Прогноз опубликовал РБК.

Несмотря на обещанный ранее рост в $400 тысяч за монету, наиболее реалистичным вариантом на 2022 год видится подорожание до $100 тыс. Эта отметка еще задолго до достижения биткоином $20 тыс. или $50 тыс. фигурировала в СМИ как справедливая цена первой криптовалюты. Но для этого крипте нужно выполнить ряд условий:

Усиление инфляции в США

Это может спровоцировать неконтролируемые движения на рынках. Тогда рынок криптовалют с большой долей вероятности окажется в плюсе.

Киты

"Китами" называют инвесторов, которые манипулируют стоимостью активов. Неясно, будет ли это $30 тыс., или же в планах у крупной рыбы обрушить цифровое золото до 20 тысяч. Аналитики полагают, что именно там и наступит отскок, когда биткоин сможет разогнаться для штурма новых высот.

Спотовый биткоин-ETF

Еще один немаловажный фактор – это одобрение такого долгожданного ETF на биткоин со "спотового" рынка. Потенциально это может способствовать и необходимому импульсу роста. А это, в свою очередь, уже запустит механики рынка и может сменить глобальный тренд рынка на восходящий.

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По состоянию на 4 февраля биткоин торгуется по $38,1 тыс. Криптовалюта продолжает восстанавливаться после того, как 24 января ее курс обвалился до июльских минимумов в $32,9 тыс. С того момента цена биткоина выросла почти на 20%.

Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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