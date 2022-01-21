Утром 21 января курс биткоина опустился до минимума с 5 августа 2021 года, достигнув отметки в $38,2 тыс.

Цены на биткоин то устанавливают новые рекорды, то демонстрирует драматическое падение. Так, 2022 год начался для главной криптовалюты с обновления 3-месячного минимума на фоне протестов в Казахстане.

Пока никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация на крипторынке, однако Гарри Йе, основатель и управляющий партнер Quantum Fintech Group, уверен, что биткоин в этом году может подорожать до $400 тысяч, или почти на 900%.

По словам эксперта, криптоиндустрия находится в преддверии суперцикла роста, и в ближайшем году цифровые активы способны подорожать из-за массового принятия и использования стейблкоинов [криптовалюта, привязанная к курсу фиатной валюты – ред.]

Текущая ситуация очень похожа на "бычий" рынок 2017 года. Мы определенно находимся в середине "бычьего" рынка, но он становится более уникальным, чем предыдущий цикл роста из-за массового использования стейблкоинов.

Другие аналитики более осторожны в своих прогнозах: эксперты крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs прогнозируют подорожание биткоина до $100 тысяч при условии, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота. В то время как специалисты инвестиционной компании Invesco наоборот спрогнозировали дальнейшее снижение курса главной криптовалюты до $30 тыс.

21 января курс биткоина снизился до $39 тыс., то есть за сутки он подешевел почти на 7%. Временное снижение цены, в большинстве случаев, является показателем того, что в будущем диджитал-актив ожидает рост.

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Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время коронакризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на криптовалюте еще больше. Ранее эксперты назвали три важных нюанса, которые необходимо учитывать перед тем, как лезть в криптодебри.

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