Расход энергии становится общенациональной проблемой, отметил регулятор.

Следом за Китаем ввести запрет на добычу цифровых активов может и Европейский союз.

По крайней мере, к этому призывает Эрик Тедин, управляющий центрального банка Швеции и один из ведущих финансовых регуляторов ЕС, передает Financial Times.

По данным регулятора, сегодня майнинг криптовалюты стал требовать беспрецедентных вычислительных мощностей и электроэнергии, что может помешать достижению целей в рамках Парижского соглашения по климату. Поэтому он уверен, что регулирующие органы по всей Европе должны рассмотреть вопрос о запрете майнинга.

При этом глава европейского финрегулятора подчеркнул, что не призывает к полному запрету майнингу – лишь тех, которые реализованы на алгоритме Proof-of-Work, или PoW. А это, на секундочку, доминирующий алгоритм среди крупнейших криптовалют на рынке. Его используют Bitcoin, Ethereum и Dogecoin.

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К слову, последние уже объявили о скором переходе своих криптовалют на алгоритм Proof-of-Stake, который полагается на уже имеющуюся долю монет у участников и не потребляет такое большое количество энергии. В то время, как на долю биткоина приходится 0,6% от мирового энергопотребления.

Ранее в России выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами. Речь идет, не только о майнинге, но и мониторинге вложения россиян в цифровую валюту на зарубежных торговых платформах.

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