НБУ дает гривне обесцениваться, потому что у нас больших масштабов торговый дефицит.

В четверг, 18 июля, официальные курс доллара обновил исторический максимум. Что происходит с курсом и каким он будет на конец года в Facebook прокомментировал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

"У нас режим управляемой гибкости валютного курса. То есть, курс будет такой, как хочет Нацбанк. НБУ определяет курс не устанавливая циферки на табло, а проводя интервенции на валютном рынке. То есть, продает столько валюты, сколько считает нужным, чтобы удовлетворить "лишний" спрос на нее со стороны населения и бизнеса", – отметил эксперт.

По его словам, НБУ дает гривне обесцениваться, потому что у нас "дурацких масштабов" торговый дефицит – под $3 млрд в месяц. Столько до вторжения набиралось за год. Торговый дефицит частично лечится удешевлением национальной валюты – тогда наш экспорт становится конкурентнее, а импорт – дороже.

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"Но только частично лечится, потому что есть большой "структурный" дефицит, вызванный войной – разрушением промышленности, импортом оружия и электроэнергии вместо экспорта, и т. п. Именно этим НБУ обосновывает, почему совсем отпускать курс не стоит – потому что рынок структурный дефицит не исправит, а больно будет всем", – подчеркивает экономист.

Он добавляет, что именно поэтому НБУ плавно спускает гривню до того уровня, который считает оптимальным.

Что касается прогноза по курсу, то эксперт со ссылкой на макроэкономистов отмечает: на конец года доллар будет стоить 42 гривни, а на конец 2025-го – 45 гривень. "Они конечно могут ошибаться – еще полгода назад они ожидали, что в конце года будет 40,5. Но тогда еще не было массированных обстрелов энергосистемы", – отмечает Гайдай.

Он добавил, что НБУ может "удержать" тот курс, который считает нужным, пока у него достаточно резервов. То есть пока значительный дефицит во внешней торговле компенсируется притоком помощи от партнеров. "Сейчас резервов хватает на 5 месяцев импорта, и это хороший запас. С притоком помощи на ближайшие 12 месяцев серьезных проблем быть не должно", – подытожил экономист.

Стремительное падение гривны

НБУ ослабил доллар и евро после рекордов. На 19 июля официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 41,42 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Относительно евро национальная валюта также усилила свои позиции.

Банкир рассказал, что в конце июля на валютном рынке в условиях частых динамичных курсовых изменений станет заметным постепенное движение к росту. Однако валютные "преобразования" не будут резкими.

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