В то же время эксперт отмечает, что изменения не будут стремительными.

В конце июля на валютном рынке в условиях частых динамичных курсовых изменений станет заметным постепенное движение к росту. Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, можно предположить, что валютные коридоры несколько сместятся (например, курс доллара будет варьироваться в пределах 40,5-41,5 грн/$). Однако, как это происходит уже достаточно длительное время, валютные "преобразования" не будут резкими.

"В то же время рынок будет находиться в предвкушении роста курсов вследствие работы инфляционного "двигателя": ожидается, что до конца года инфляция вырастет до 5-6%. Конечно, под действием режима "управляемой гибкости" все дальнейшие изменения на рынке будут сглажены, а система ежедневных валютных изменений не претерпит особых преобразований", – сказал эксперт.

По его словам, вскоре наступит время продолжения роста курсов, однако:

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они не будут сенсационными и стремительными;

регулятор останется основным игроком на валютном рынке и при необходимости сможет вмешаться, уравновешивая спрос и предложение через валютные интервенции;

именно осенью могут быть сформированы новые коридоры допустимых колебаний: 41-42 грн/$ и 44-47 грн/€.

"Стоит также напомнить, что в бюджете на 2024 год заложен "максимальный" курс в 42,2 грн/$. И, скорее всего, такие прогнозы сбудутся. Однако, подчеркиваю, изменения будут плавными и иногда малозаметными", – отметил Лесовой.

Эксперт прогнозирует, что с 22 по 28 июля основные выразители валютного рынка будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40,5-41,5 грн/$ и 43,5-45,5 грн/€, на наличном рынке 40,7-42 грн/$ и 43,5-46,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, период относительной курсовой стабильности на рынке растянется еще на неделю. Однако вскоре курсовые изменения станут реальностью, а не ситуативными "покачиваниями", ведь рост цен станет более заметным, а основные события на рынке, как и ожидалось, произойдут уже ближе к сентябрю", – резюмировал банкир.

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 35 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 50 копеек - до 45,85 грн за евро.

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