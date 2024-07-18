Курс гривни к евро установлен на уровне 45,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки о сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,52/41,55 грн/долл., евро – 45,38/45,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 июля, вырос на 25 копеек и составляет 41,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 35 копеек и составляет 45,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 50 копеек – до 45,85 грн за евро.

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