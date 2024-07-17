Курс гривны к евро установлен на уровне 45,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/долл., следовательно, гривня ослабла на 20 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар второй день подряд обновляет исторический максимум.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,35 грн/евро, то есть гривня снизилась сразу на 37 копеек. Этот показатель также стал самым высоким официальным курсом евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,46/41,49 грн/долл., евро – 45,34/45,36 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 июля, вырос на 30 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек – до 45,35 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 25 копеек и составляет 41,70 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 25 копеек и составляет 45,50 грн/евро (курс продажи – 45,25 грн/евро).

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