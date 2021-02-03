Премьер подчеркнул, что все газопоставляющие организации выполняют решение правительства и максимальная цена за кубометр газа для населения не превышает 6,99 гривни.

В январе общие выплаты по субсидиям увеличились на 1 миллиард гривень - до 7,5 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраинцы с электрокотлами получат компенсацию из госбюджета: названа суммаОб этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В январе общие выплаты по субсидиям были увеличены почти на 1 миллиард гривень. В декабре сумма выплат по субсидиям составила 6,6 миллиарда гривень, а в январе на субсидии выделено около 7,5 миллиарда. Это означает, что люди получат больше компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - сказал Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что все газопоставляющие организации выполняют решение правительства и максимальная цена за кубометр газа для населения не превышает 6,99 гривни.

Что этому предшествовало

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

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Автор: Игорь Орел