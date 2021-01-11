На Буковине проходят сразу три акции протеста.

В Украине проходят акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов. На Буковине проходят сразу три акции протеста против повышения тарифов на поставку и потребление газа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

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"11 января возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах полицейские следят за недопущением нарушений общественного порядка и соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщает Главред, накануне в Сумах люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса.

Городской голова Александр Лысенко распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов на газ и электроэнергию и инициировал соответствующее обращение городского совета к КМУ и ВРУ.

"Из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию люди выходят перекрывать движение транспорта и на главные площади городов, – и такая ситуация по всей стране. Не реагировать и замалчивать это нельзя", – подчеркнул городской голова.

Участники протестов подчеркнули, что если городская власть их не услышит и не начнет реагировать соответствующим образом, они ежедневно будут перекрывать дороги.

Долги за коммуналку

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

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Автор: УНИАН