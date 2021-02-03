"Нафтогаз" предоставит ресурс компаниям с ожидаемыми поставками более 100 миллионов кубометров в месяц.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 29 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставки газа населению в феврале по фиксированной правительством цене - не выше 6,99 гривни за кубометр, говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Таким образом, "Нафтогаз" предоставит ресурс компаниям с ожидаемыми поставками более 100 миллионов кубометров в месяц для обеспечения почти 1,2 миллиона бытовых потребителей.

Предложение об условиях реализации газа в феврале размещено в открытом доступе на сайте "Нафтогаз Трейдинга" и доступно всем газсбытам. Договор предусматривает передачу компании EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов для формирования прогнозных объемов поставок и гарантирования целевого использования газа.

Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки. Рамочный договор содержит пункт о неразглашении информации для обеспечения защиты данных. Партнеры "Нафтогаз Трейдинга" перед подписанием контракта прошли процедуру комплаенса.

Что этому предшествовало

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

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Автор: Игорь Орел