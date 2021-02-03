Законопроект определяет подследственность нового органа.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который необходим для полноценного запуска Бюро экономической безопасности.

Читайте такжеРада приняла закон о ликвидации налоговой милиции: все подробностиКак передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3959-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, представляя законопроект №3959, пока закон "О Бюро экономической безопасности" не подписан главой парламента и президентом, его полноценная реализация невозможна без внесения изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

"Проект закона, который мы с вами рассматриваем, предоставляет процессуальные полномочия Бюро экономической безопасности как органу досудебного расследования, определяет его подследственность, а также закрепляет исключительные права детективов бюро", - сказала Василевская-Смаглюк.

По её словам, законопроект направлен на то, чтобы ограничить возможность расследования экономических преступлений другими правоохранительными органами, обязать прокуроров определять подследственность преступлений, которые относятся к компетенции бюро, исключительно за новосозданным органом. Также он обязывает передавать материалы, зарегистрированные другими правоохранительными органами, в бюро не позднее пяти дней.

Как отметил автор альтернативного законопроекта №3959-1 депутат Сергей Ионушас, его инициатива предлагает дополнить статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности. В Уголовном кодексе предлагается ввести уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения, расследование которого будет отнесено к компетенции бюро. Также законопроектом вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми определяются основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности.

В итоге депутаты поддержали альтернативный законопроект.

Что этому предшествовало

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности(БЭБ), которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Документом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц