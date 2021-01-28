Лишение СБУ несвойственных ей функций и создание отдельного органа для расследования экономических преступлений было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое будет осуществлять меры по предотвращению, выявлению, прекращению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Читайте такжеСБУ разоблачила миллиардную схему на рынке ценных бумаг

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3087-д проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы Бюро.

"Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования. Другие правоохранительные органы в случае получения информации о возможном совершении преступления, отнесенного к подследственности БЭБ, обязаны будут внести сведения об уголовном правонарушении в Единый государственный реестр досудебных расследований и в течение трех рабочих дней прокурор обязан передать все материалы уголовного производства к БЭБ для дальнейшего проведения досудебного расследования", - говорится в документе.

Отмечается, что в составе центрального управления БЭБ будет действовать подразделение внутреннего контроля с целью предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции, а также с целью контроля за соблюдением профессиональных и этических стандартов работников БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

В первом чтении этого законопроекта предполагалось, что директора на 5 лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия.

Однако ко второму чтению в документ внесли изменения - теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабинетом министров по представлению премьера.

Что этому предшествовало

3 сентября 2020 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым создается Бюро экономической безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий