За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины в ходе заседания одобрила законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№ 4100-д) в первом чтении проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект должен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагаемые изменения предусматривают, в частности, предоставление Министерству финансов права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете Украины, с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на госбюджет.

Также изменения предполагают определение государственных гарантий на портфельной основе и внедрение механизма возможности предоставления таких гарантий в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств портфеля кредитов.

Кроме того, изменения предусматривают проведение операций привлечения Казначейством средств единого казначейского счета (ЕКС) для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета, а также введение автоматического механизма возврата средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика.

Что этому предшествовало

14 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусмотрены в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

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Автор: Екатерина Жирий