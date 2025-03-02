По словам Туска, на саммите в Лондоне обсуждались различные темы, включая визит Зеленского в Вашингтон и расходы на оборону членов НАТО.

На Западе пока нет единства по вопросу ареста российских активов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита по Украине в Лондоне, сообщает The Guardian.

Он поделился, что некоторые лидеры опасаются последствий ареста российских активов либо для евро, либо для банковской системы.

"Польша очень сильно настаивает на этом, но, давайте будем реалистами, поскольку мы не в еврозоне, наш голос в этой дискуссии не будет решающим", - сказал он.

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Тем не менее Туск в разговоре с журналистами настоял на важности продления санкций ЕС против России по истечении срока их действия, несмотря на угрозу Венгрии наложить вето.

Он назвал встречу "исторической" и отметил, что она состоялась в момент "большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины". Также польский премьер подчеркнул, что нет сомнений в том, кто является агрессором, и на чьей стороне Европа.

Помимо этого Туск поделился с журналистами, что на встрече, в частности, шла речь о том, чтобы Европа "взяла на себя больше ответственности" за военное и оборонное финансирование. По его словам, Польша уже является главным "транжирой" НАТО с расходами на оборону 4,7% ВВП. Он подчеркнул, что рад тому, что все больше стран увеличивают свои расходы.

Кроме того, Туск отверг любые предположения о разрыве между Европой и США. Он заверил, что Европа не может этого допустить.

"К счастью, все без исключения и независимо от эмоций, которые мы можем испытывать, хотят, чтобы наши трансатлантические отношения, отношения между ЕС и США были как можно более прочными", - сказал он журналистам.

Также польский премьер высказался о саммите Европейского совета, который состоится на следующей неделе. Он заявил, что смотрит на него с "осторожным оптимизмом", ожидая, что эта встреча даст четкий импульс Путину и России.

Туск во время общения с прессой добавил, что необходимо создать формат участия Европы, Турции и Канады для составления "конкретного плана переговоров" с Россией.

"Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана, и это ощущение хаоса, импровизированного подхода... иногда вызывает эмоции, как мы видели в том неприличном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать", - объяснил он.

Туск уверен, что лидерам нужно спокойно предложить систематическую, общую позицию для формирования будущих переговоров от имени стран-союзников. Он также выразил надежду, что единство союзников по НАТО произведет впечатление на президента США Дональда Трампа и поможет ему более благосклонно отнестись к некоторым просьбам Украины.

Говоря о саммите, премьер-министр Польши упомянул в разговоре с журналистами, что многие лидеры говорили о своих впечатлениях от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне на "мрачных нотах". Тем не менее, по его словам, все присутствующие настаивали на необходимости единства.

Туск заявил, что на встрече лидеры не обсуждали гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что любое такое заявление должно быть строго обязательным, чтобы не создавать "ложную иллюзию безопасности". Помимо этого польский премьер подтвердил, что его страна не собирается вводить войска в Украину.

Саммит по Украине в Лондоне - другие новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в Лондоне заявил, что для того, чтобы избежать будущих конфликтов, Украине необходимы реальные гарантии безопасности. Он считает, что для этого Европе и США необходимо работать вместе.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что страны Европы договорились как об увеличении помощи Украине, так и об увеличении расходов на собственную оборону. По его словам, это была "очень хорошая" встреча.

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