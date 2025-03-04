На Западе заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских активов.

В Европе активизировались разговоры об использовании замороженных активов РФ на финансирование безопасности или восстановления Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Всего на Западе заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских активов после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Полномасштабная война продолжается уже более трех лет и все больше чиновников в Европе и других странах призывают выделить эти деньги для прямой компенсации Украине.

Идея о таком использовании средств набирает обороты на фоне заявлений Трампа о его намерениях быстро заключить мирное соглашение между Украиной и РФ. Известно, что в американских банках хранится лишь небольшая часть замороженных активов. Основная доля – 250 миллиардов долларов – находится в финансовых учреждениях Европейского Союза, Канады, Великобритании, Австралии, Японии и Сингапура. Поэтому даже если в Вашингтоне не согласятся, ЕС сможет использовать эти средства.

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Вопрос о том, стоит ли возвращать деньги Кремля Украине вместо того, чтобы просто запретить России доступ к ним, остается спорным. Звучали заявления о том, что конфискация денег может нарушить международное право и подорвать доверие к западным финансовым институтам. Франция, Бельгия и Германия в прошлом так же сопротивлялись этой идее.

Однако на прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался за такой шаг. Он заявил, что нужно "найти способы получить больше ресурсов для Украины".

По словам политика, замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины и создания вооруженных сил, способных сдерживать Россию.

"После того, как эти деньги будут переведены в Украину, они могут быть использованы для того, чтобы страна смогла не только восстановиться после войны, но и предотвратить ее повторение", – добавил он.

Замороженные активы РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта сообщил, что Украина рассчитывает получить конфискованные 300 миллиардов долларов российских активов. При этом он отметил, что этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков.

В феврале Reuters писало, что Россия может согласиться передать Украине замороженные на Западе активы в контексте потенциальных мирных переговоров. Один из вариантов – на восстановление Украины готовы отдать до двух третей замороженных резервов, остальные же хотят использовать на восстановление разрушенных россиянами территорий Украины, которые оккупировала Россия.

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