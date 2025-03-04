Украина призывает ввести специальные налоги и пошлины на российский экспорт, чтобы часть этих средств направить на восстановление страны.

Украина рассчитывает получить конфискованные 300 миллиардов долларов российских активов. Однако этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков. Об этом во время конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Одна из крупнейших финансовых побед за эти три года - это использование российских замороженных активов. Мы получили специальный инструмент, который называется ERA, специальный кредит для Украины в счет доходов от замороженных российских активов. Это первый шаг. Наша цель - конфискация всех 300 миллиардов долларов, которые хранятся на счетах международных финансовых институтов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, всего за пять лет бюджетно-финансовая поддержка партнеров составила 120 миллиардов долларов.

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Он также отметил, что сейчас активно идет работа с партнерами, чтобы использовать часть кредита ERA на $50 млрд для компенсации людям за утраченное из-за войны жилье.

"Фактически мы начали уже использование этих 50 миллиардов, которые предоставлены нам в виде кредита. Один миллиард от США, три миллиарда евро мы получили от ЕС и рассчитываем в ближайшее время получить ответы относительно следующих шагов по конфискации всей суммы российских активов. Активно коммуницируем об этом с Европейской комиссией, с нашими европейскими партнерами", - сказал глава правительства.

Он также напомнил о совместном заседании, которое проходило на прошлой неделе между правительством Украины и Европейской комиссией. По его словам, одним из элементов разговора было использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Мы настаиваем на введении специальных налогов и пошлин для российского для российского экспорта, часть из которых пойдет на восстановление Украины. Потому что этих 300 миллиардов, которые сегодня заморожены, очевидно, не хватит для того, чтобы покрыть все убытки, которые Россия нанесла Украине, по оценкам Всемирного банка", - добавил премьер-министр.

Восстановление Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Это примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Ранее оценки Европейского инвестиционного банка показывали, что на это может уйти до триллиона долларов государственного и частного капитала. Как пишет Bloomberg, уже есть примерный план, который дает представление о том, как будет происходить будущее восстановление.

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