Карантин бьет по экономике: в Евросоюзе под угрозой 59 миллионов рабочих мест

В случае продления карантина на все лето, под угрозой окажутся 59 млн рабочих мест ЕС и Великобритании, считают аналитики McKinsey.﻿

Около 59 млн человек в Евросоюзе и Великобритании могут остаться без достаточных средств к существованию из-за неоплачиваемых отпусков, увольнений или сокращений зарплаты, если коронавирусный карантин будет продлен на все лето.

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Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey, передает liga.net.

В исследовании отмечается, что пандемия коронавируса уже оказывает сильное влияние на экономику. Аналитики моделируют два сценария дальнейшего развития событий: 1) распространение COVID-19 удается остановить в течение двух-трех месяцев и 2) карантин и ограничения продлятся все лето.

Первый сценарий - оптимистичный. Согласно ему, безработица по итогам года составит 7,6%, а к четвертому кварталу 2021 вернется к докризисному уровню в 6,3%.

При втором сценарии наибольший рост безработицы придется на 2021 год - 11,2%, а к докризисному уровню она вернется только в 2024 году. Тогда под угрозой окажутся 59 млн европейцев, а это 26% от всех работающих в ЕС и Великобритании.

Безработица ударит по различным отраслям с разной силой. В процентном отношении больше всего пострадают те, кто работает в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания - 74% всех рабочих мест, или 8,4 млн человек.

В количественном отношении тяжелее всего придется людям, работающим в сфере розничной и оптовой торговли: под угрозой 14,6 млн рабочих мест.

При этом во всех наиболее затронутых кризисом отраслях большую часть составляют работники в возрасте до 24 лет.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

По ее словам, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.