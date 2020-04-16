В Нацбанке рассказали, как украинская экономика переживает карантин (видео)

В НБУ резюмировали, что для того, чтобы безболезненно пройти пандемию - без каких-либо ограничений, без оттоков денежных средств из банков, без девальвации гривни - Украине нужна поддержка МВФ и других международных партнеров.

В Нацбанке подвели экономические итоги первого месяца карантина в Украине. По данным НБУ, на рынке труда исчезли почти все новые вакансии. Вместе с тем работодатели пытаются сохранить существующие рабочие места.

Читайте такжеМВФ уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы

Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в своем видеообращении.

«К сожалению, число новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять работников, очень большое количество людей, к сожалению, временно потеряли доход», — заявила Рожкова.

Она отметила, что для того, чтобы помочь бизнесу, вводят кредитные каникулы и не ухудшают условий кредитования для бизнеса.

На сокращение спроса на рабочую силу влияют негативные прогнозы относительно дальнейшего развития мировой и украинской экономик, считают в Нацбанке. При таких условиях бизнес ожидает сокращение доходов и, соответственно, не набирает новый персонал или же сокращает существующих работников.

В НБУ также сообщают, что ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина в Украине, закончился, а цены на некоторые категории продуктов вернулись к своему нормальному уровню.

«Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню», — отметила Рожкова.

Она отметила, что уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Также, по ее словам, в течение первых двух недель апреля 2020 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка около полумиллиарда долларов.

«На валютном рынке психологические настроения сменились экономическими расчетами. По итогам первых двух недель апреля Нацбанк выкупил с валютного рынка около полумиллиарда долларов», — сообщила Рожкова.

По ее словам, сейчас в золотовалютных резервах Украины около 25 миллиардов долларов — это почти уровень, который был в начале 2020 года.

В НБУ резюмировали, что для того, чтобы безболезненно пройти пандемию - без каких-либо ограничений, без оттоков денежных средств из банков, без девальвации гривни - Украине нужна поддержка МВФ и других международных партнеров.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.