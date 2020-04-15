Помощь бизнесу на фоне коронакризиса: министр экономики назвал условия кредитов под 0%

По словам министра, малый и микробизнес будут получать деньги на списание ставок по кредитам в рамках программы «5-7-9» при условии сохранения 80% персонала.

Представители малого и микробизнеса могут рассчитывать на получение денег из государственного бюджета на полное списание ставок по кредитам в рамках госпрограммы «5-7-9» при условии, если сохранят 80% своего персонала.

Читайте такжеКак украинская экономика пережила первый месяц карантина: Нацбанк подвел итоги (инфографика)

Об этом на брифинге после заседания правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, комментируя сегодняшнее решение правительства.

«Изменения, которые мы внесли, касаются практической помощи предприятиям микро- и малого бизнеса, которые сейчас столкнулись с обслуживанием кредитной нагрузки в банках. Суть программы заключается в том, что малый и микробизнес смогут по существующим кредитам обратиться в банк и государство компенсирует ставку, то есть предприниматель будет платить ноль процентов», - сказал он.

«Например, если у предпринимателя есть 500 тысяч гривен кредита в банке, обратившись в банк и получив помощь от государства по этой программе, предприятие в течение года, до 31 марта 2021 года, будет платить ноль процентов», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» до 3 млн грн c 2 млн грн.

По словам министра финансов Сергея Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы – их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 млн грн. Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.