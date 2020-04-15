Последствия карантина: в Украине официальных безработных стало в 10 раз больше

На следующее заседание правительства будет вынесен проект по утверждению порядка финансирования помощи по временной безработице.

Количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

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Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество зарегистрированных безработных увеличивается и резко выросло, почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина", - сказал он.

Как добавил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, на следующее заседание правительства будет вынесен проект по утверждению порядка финансирования помощи по временной безработице.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.