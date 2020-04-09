Цены в Украине: Госстат обнародовал свежую статистику по инфляции

Инфляция в Украине в марте замедлилась до 2,3% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в марте выросли на 0,8%, с начала года – на 0,7%.

Потребительская инфляция в Украине в марте 2020 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - составила 2,3%, замедлившись с 2,4% в феврале.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в марте выросли на 0,8%, а с начала года – на 0,7%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в марте в годовом выражении зафиксирован на услуги водоснабжения – 26,2%, канализацию – 21,6%, фрукты – 14,4%, услуги образования – 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия – 12,1%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на природный газ (39,2%), яйца (33,3%), овощи (14,9%), горячую воду и отопление (8,1%), топливо и масла (7,7%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее, однако в апреле анонсировал пересмотр прогноза.