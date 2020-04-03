Германия разрешит въезд для заробитчан из Восточной Европы - СМИ

По данным Минсельхоза Германии, до конца мая отрасль сельского хозяйства потребует около 100 тысяч сезонных рабочих.

Германия разрешит въезд для сезонных работников из Восточной Европы в апреле и мае, чтобы избежать проблем со сбором урожая.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на решение министерств сельского хозяйства и внутренних дел ФРГ.

"Чтобы предотвратить проблемы со сбором урожая, Германия разрешит въезд для 40 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы в апреле, а также для аналогичного количества в мае этого года. Такого согласия достигли министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер и министр внутренних дел Хорст Зеегофер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно разработанной концепции, такие рабочие смогут въезжать и выезжать исключительно группами и только на самолетах. Кроме того, они должны будут пройти медицинскую проверку, а в течение первых 14 дней новоприбывшие должны жить и работать только отдельно от других работников и не покидать территорию хозяйства.

Также во время проведения работ между работниками должна быть соблюдена минимальная необходимая дистанция. Если же ее соблюдение обеспечить невозможно, то работники должны носить маски и перчатки.

Кроме того, дополнительно немецкое правительство планирует привлечь к работе на полях и в теплицах в апреле-мае по 10 тысяч человек.

"По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, до конца мая эта отрасль хозяйства потребует около 100 тысяч сезонных рабочих. Однако в связи с введенным в Германии запретом на въезд из-за границы, в страну смогли попасть только около 20 тысяч сезонных рабочих. В немецкой ассоциации фермеров уже заявили, что запрет на въезд может привести к дефициту овощей и фруктов и вызвать повышение цен на них", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса из Польши в Украину вернулось более 100 тысяч украинцев, и польский бизнес уже начал испытывать недостаток рабочей силы.