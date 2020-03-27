В Нацбанке уверены, что новая программа с МВФ позволит Украине пережить кризис без стрессов

При необходимости регулятор готов в дальнейшем поддерживать рынок посредством продажи валюты, а резервы на сегодня составляют приблизительно 25 млрд долл.

Утверждение новой программы с Международным валютным фондом позволит Украине пережить вызванный коронавирусом кризис спокойно и без стрессов на финансовом рынке.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

«Если программа будет утверждена, мы уверены, что Украина сможет пройти эти тяжелые времена, вызванные распространением вируса, стабильно, спокойно и без стрессов на финансовом рынке», - сказал Чурий.

По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, но при необходимости регулятор готов в дальнейшем поддерживать рынок посредством продажи валюты.

«Наши резервы на сегодня составляют приблизительно 25 млрд долл. Мы ожидаем позитивные новости от Международного валютного фонда», - отметил Чурий.

При этом он напомнил, что для старта новой программы с МВФ парламенту необходимо принять два закона.

Как сообщал УНИАН, 27 марта МВФ сообщил о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования, для получения которой властям необходимо принять закон о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и осуществить земельную реформу.

Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.