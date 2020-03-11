Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ: из восьми условий остаются невыполненными два

По словам премьера, Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

По его словам, из восьми предварительных условий остаются невыполненными два.

«Мы надеемся выполнить это все в течение двух, максимум трех недель», - сказал премьер.

Он назвал диалог с МВФ позитивным и подчеркнул, что новое правительство настроено на системное продолжение сотрудничества с фондом.

Справка УНИАН. Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

По итогам работы экспертов МВФ в Киеве с 20 по 28 февраля в украинском представительстве Фонда заявили о достижении существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности.