Гончарук рассчитывает, что Украина может получить "промышленный безвиз" в ближайшие годы

Премьер ожидает, что уже в этом году будет существенный прогресс в этом вопросе.

Кабинет министров рассчитывает, что Украина в ближайшие годы заключит с Европейским Союзом Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), о так называемом «промышленном безвизе».

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга сегодня в Киеве.

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«Для нас промышленный безвиз, подписание ACCA - соглашения с Европейским Союзом, является важным приоритетом. Мы рассчитываем получить здесь серьезный прогресс уже в этом году и выйти на подписание в ближайшие годы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Гончарук заявил, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе. Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом «промышленном безвизе», который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

В январе 2020 года глава правительства заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.