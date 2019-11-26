Зеленский из аэропорта поручил Гончаруку погасить долги перед учителями и врачами (видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в некоторых регионах педагоги и медики с сентября не получают зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в аэропорту перед визитом в Эстонию и Литву.

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"Мне сегодня прислали очень много частных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получали заработной платы начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно и очень быстро этот вопрос", - заявил президент.

Он выразил надежду, что правительство его услышало.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что медики на Ривненщине перекрыли магистраль Киев-Чоп с требованием выплатить долги по зарплатам.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабинет Министров Украины проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.

Кроме того, 19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, президент посетит с официальным визитом Эстонию.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикога (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.