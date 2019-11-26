Новогодний стол снова подорожал: эксперты рассказали, сколько потратят украинцы на праздники

Бутылка шампанского подорожала на 10 гривень.

В этом году накрыть праздничный стол обойдется на 7% дороже по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщают специалисты ассоциации поставщиков торговых сетей, рассказали в эфире "Сніданок з 1+1".

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В среднем, по подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на 4 человека стоит около 1300 гривень. Сюда входят: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и напитки.

Больше потратятся любители сладкого и алкоголя. Например, цена на бутылку традиционного шампанского повысилась на 10 гривень.

Напомним, стоимость новогоднего стола 2019 года для среднестатистической украинской семьи из 4 человек повысилась в сравнении со стоимостью новогоднего стола в прошлом году почти на 20%.