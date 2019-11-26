Новогодний стол снова подорожал: эксперты рассказали, сколько потратят украинцы на праздники
08:58, 26 ноября 2019Финансы
9 0
Бутылка шампанского подорожала на 10 гривень.
Эксперты рассказали, сколько потратят украинцы на праздники / фото gorohiv.rayon.in.ua
В этом году накрыть праздничный стол обойдется на 7% дороже по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщают специалисты ассоциации поставщиков торговых сетей, рассказали в эфире "Сніданок з 1+1".
Читайте такжеНовогодний стол за год подорожал почти вдвое (видео)
В среднем, по подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на 4 человека стоит около 1300 гривень. Сюда входят: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и напитки.
Больше потратятся любители сладкого и алкоголя. Например, цена на бутылку традиционного шампанского повысилась на 10 гривень.
Напомним, стоимость новогоднего стола 2019 года для среднестатистической украинской семьи из 4 человек повысилась в сравнении со стоимостью новогоднего стола в прошлом году почти на 20%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter