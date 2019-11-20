Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году – Маркарова

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ.

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Читайте такжеМВФ надеется, что украинская власть ускорит темпы реализации реформ

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Hromadske.

«Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», - сказала она.

Министр отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве, по новой кредитной программе о сотрудничестве.

«Программа, над которой мы работаем – хорошая, и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша», - пояснила Маркарова.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.