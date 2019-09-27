Миссия МВФ уезжает: обсуждение новой программы продолжат в ближайшие недели

В МВФ подчеркнули важность независимости центрального банка и минимизации фискальных издержек, связанных с банкротством банков.

Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена.

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«Миссия приступила к обсуждению новой трехлетней поддержки, которая может быть предоставлена в рамках программы расширенного финансирования МВФ, – говорится в заявлении. - Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели».

Отмечается, что после выборов украинские власти получили возможность провести необходимые реформы и поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики для достижения более сильного роста и повышения уровня жизни украинцев при сохранении макроэкономической стабильности.

В МВФ сообщили о продуктивных дискуссиях о новой программе, особенно по вопросам фискальной и денежно-кредитной политики, а также подчеркнули важность независимости центрального банка и обеспечения финансовой стабильности, включая усилия для минимизации фискальных издержек, связанных с банкротством банков.

«Ускорение роста экономики требует ускорения структурных реформ. Это прежде всего обеспечение верховенства права, в том числе посредством судебной реформы, а также решительная борьба с коррупцией. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике», - отмечается в заявлении.

По мнению экспертов МВФ, рост заработной платы должен соответствовать повышению производительности труда, чтобы гарантировать конкурентоспособность.

В МВФ прогнозируют, что благодаря устойчивому продолжению реформ Украина может более тесно интегрироваться с европейской экономикой, расширяя использование преимуществ Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве 12 сентября. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.

Вчера, 26 сентября, в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

В украинском представительстве МВФ не стали комментировать эти слухи, а в Министерстве финансов Украины заявили, что переговоры с кредитором относительно новой программы находятся «в активной стадии».