Гончарук: повышение зарплат педагогам будет, но не так, как хотелось (видео)

Премьер подчеркнул, что сделали максимум, чтобы найти средства для повышения зарплат учителям.

Резкого увеличения заработных плат педагогам с нового года не будет, поскольку для этого нет достаточного экономического роста.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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«Мы старались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не так, как нам хотелось бы», — сказал он.

«Для того, чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов», — пояснил премьер.

Отметим, что в этом году рос экономики Украины составляет около 3%, в проект бюджета на 2020 год заложено 3,7%.

Кабинет министров Украины планирует 5 ноября публично презентовать обновленный проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.