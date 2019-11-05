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Гончарук: повышение зарплат педагогам будет, но не так, как хотелось (видео)

10:04, 05 ноября 2019
Финансы
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Гончарук рассказал о повышении заработных плат педагогам / фото УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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«Мы старались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не так, как нам хотелось бы», — сказал он.

«Для того, чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов», — пояснил премьер.

Отметим, что в этом году рос экономики Украины составляет около 3%, в проект бюджета на 2020 год заложено 3,7%.

Кабинет министров Украины планирует 5 ноября публично презентовать обновленный проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

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Новость в сюжете: Госбюджет 2020
Теги: #Минобразования Украины#госбюджет Украины#зарплата учителей#Алексей Гончарук