У Минобразования уже есть несколько вариантов, как повысить зарплаты учителям - Новосад

Их планируют обсудить на завтрашнем заседании Кабмина.

Министерства образования и науки, финансов и социальной политики разрабатывают варианты выполнения постановления Кабмина о повышении зарплат педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам образовательных учреждений.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она напомнила, что требования постановления Кабмина, когда им руководил Владимир Гройсман, относительно увеличения с 1 января 2020 года зарплат учителям в размере от 20 до 70% не была учтена в проекте госбюджета на следующий год.

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"И, собственно, ко второму чтению у нас задание от премьера совместно с Минфином и Минсоцполитики под руководством премьера наработать разные варианты того, как мы можем все-таки это постановление выполнить и сделать так, чтобы или все, или отдельные категории все же ощутили повышение заработной платы. Мы сейчас над этим работаем. У меня лично есть уже несколько вариантов и расчетов, как сделать так, чтобы это повышение произошло", - отметила Новосад.

Она добавила, что на завтрашнем заседании правительства будет возможность обсудить этот вопрос, и до второго чтения проекта госбюджета (2 ноября) определиться с официальной позицией Кабмина.

"Но мы делаем все возможное, чтобы приблизиться к выполнению норм закона об образовании о четырех минимальных прожиточных минимума", - подчеркнула Новосад.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля Кабмин утвердил постановление об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки, начиная с 2020 года.

Законом “Об образовании” предусмотрено поэтапное (до 2023 года) ежегодное увеличение размеров должностных окладов педагогических работников низшей квалификационной категории до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наименьший должностной оклад научно-педагогического работника при этом устанавливается на 25% выше должностного оклада педагогического работника низшей квалификационной категории.

Должностные оклады научных работников устанавливаются, исходя из расчета должностного оклада младшего научного сотрудника, установленного на уровне не ниже двойной средней зарплаты в промышленности в целом в Украине.