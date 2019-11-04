Кабмин утвердил проект бюджета-2020 ко второму чтению в Раде

Проект госбюджета утвержден с правками.

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет утвержден с доработкой. Мы завершим и как можно скорее передадим документ в Верховную Раду", - цитирует пресс-служба министра финансов Оксану Маркарову.

Также сообщается, что с понедельника Кабмин будет обсуждать проект бюджета с депутатами и президентом, а после подачи в Верховную Раду документ выложат для публичного доступа.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета-2020 в первом чтении.

Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабмин будет готовить проект госбюджета-2020 ко второму чтению на основе консервативного варианта макропрогноза с ростом ВВП 3,7%.