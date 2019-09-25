Убытки на миллиарды: новые правки Рады могут нанести вред украинском бизнесу

Повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза существенно подорвет отрасль и нанесет убытки государству на миллиарды гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя налоговые поправки, которые планирует принять Верховная Рада. Сейчас же в парламенте идет обсуждение данных инициатив, но сам диалог с бизнесом, по словам специалиста, чисто формальный.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать — диалога власти на уровне Верховной Рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет.

Премьер-министр с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года, при этом парламент вносит кардинальные изменения. Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год", — подчеркнул Беленький.

Такие изменения могут попросту погубить отрасль. При этом специалист отмечает, такой странный интерес наблюдается со стороны Рады только к железной руде, рента же на другие виды сырья не увеличивается.

"Мы посчитали, если государство получит дополнительно 8,5 миллиардов гривен от ренты, то потеряет около 11,5 миллиардов налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку, как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта — Китай полностью, часть в страны ЕС. Возможно рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки", — подытожил Беленький.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.