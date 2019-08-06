Нацбанк выпустил монету в честь князя Ярослава Мудрого (фото)

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого.

Национальный банк Украины сегодня, 6 августа, выпустил в обращение памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" номиналом 20 гривень.

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Как сообщили в НБУ, эта монета продолжает серию "Княжеская Украина", которая посвящена утверждению на киевском престоле великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.), за период правления которого Киевская Русь достигла пика своего могущества.

Памятная монета изготовлена из серебра 925 пробы и оснащена локальной позолотой.

Также сообщается, что стоимость монеты - 2118 гривень (с футляром), а ее тираж составит 2500 штук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.