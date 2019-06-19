ЕС выделил Украине 29,5 миллионов евро на поддержку налоговой и таможенной реформы

Деньги будут направлены на финансирование третьей и четвертой составляющей программы улучшения управления госфинансами.

Европейский Союз в рамках программы по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), направленной на поддержку налоговых и таможенных реформ, выделил 29,5 млн евро.

Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвященной запуску данной программы руководитель программы EU4PFM Эгон Веерме.

По его словам, общий бюджет программы составляет 55,5 млн евро. На финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM направлено 29,5 млн евро.

"Основной целю данной программы является поддержка развития современной, эффективной и прозрачной системы администрирования налогов и сборов", - добавил Веррме.

По словам заместителя Министра финансов Украины Юрия Гелетия, Министерство финансов совместно с государственными учреждениями разработали четырехлетнюю стратегию управления государственными финансами, которая была утверждена в феврале 2017 года. В этом году был проведен анализ по ее выполнению и определен ряд проблем. Данная программа ЕС является важным элементом по реализации этой стратегии. Так как она укрепит возможность внедрять изменения, которые являются очень необходимыми для Украины.

"Сегодня мы запускаем в действие третий и четвертый компоненты этой программы, которая направлена на поддержку налоговых и таможенных реформ и наращивания потенциала yправления государственными финансами», - добавил Гелетий.

Читайте такжеКонкурс на главу таможни заблокирован уже два месяца – Минфин

По его словам, уже достигнут ряд важных инициатив, прежде всего: принято решение о разделении государственной фискальной службы на две отдельные - Государственной таможенной и Государственной налоговой службы; разработана, согласована с Европейской комиссией и утверждена Дорожная карта присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС; разработан и согласован с Европейской комиссией, принят в первом чтении и уже рекомендован ко второму чтению законопроект, который внедряет положения Конвенции о процедуре общего транзита; разработан, согласован с Европейской комиссией и принят в первом чтении законопроект об авторизованных экономических операторах; разработан и согласован с Европейской комиссией законопроект по защите прав интеллектуальной собственности.

Справка УНИАН. Программа EU4PFM внедряется в рамках Европейского инструмента соседства. Общий бюджет программы составляет 55,5 млн евро. Бюджет, выделенный для программы центрального агентства по управлению проектами (CPMA) Литовской Республики, составляет 29,5 млн евро, из которых доля в размере 0,5 млн евро финансируется Литовской Республикой. Завершение реализации компонентов Программы ожидается в конце 2022 года.