В пятницу в Украине подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 12 апреля: 100 USD – 2683,1419 гривни; 100 EUR – 3022,2910 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2683,1419 (11 апреля – 2676,5228)

100 EUR – 3022,2910 (11 апреля – 3018,8501)

Читайте такжеМВФ прогнозирует падение курса гривни

Как сообщает УНИАН, сегодня, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,73/26,76 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,12/30,16 гривни/евро, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 12 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,83 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,22 гривни/евро.