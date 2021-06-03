Президент выразил уверенность, что фракция "Слуга народа" в парламенте поддержит этот законопроект.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект о списании долгов теплогенерирующих предприятий за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое проходит в Хмельницком.

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«Я поддерживаю списание долгов перед НАК «Нафтогаз». Я знаю, что зарегистрирован закон, он сейчас находится в Верховной Раде. Были некоторые процессы торможения этого законопроекта, по разным причинам, я считаю, что они мелкие… Вчера у меня был серьёзный разговор с главой профильного энергетического комитета (Андреем Герусом – УНИАН), и я думаю, что в ближайшие дни мы увидим этот закон, который пройдёт комитет, и увидим голосование в зале Верховной Рады», - сказал он.

При этом президент выразил уверенность, что фракция «Слуга народа» в парламенте поддержит законопроект.

«Нафтогаз Украины» и контракт с теплокоммунэнерго

«Нафтогаз Украины» подготовил трехлетний контракт на поставку газа для теплокоммунэнерго, согласно которому с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр.

В конце мая Кабинет министров поручил профильным министерствам и НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить заключение договоров о поставках газа с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и решить вопрос с накопленной задолженностью ТКЭ.

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Автор: Дмитрий Шварц