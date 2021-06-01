С июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подготовила трехлетний контракт на поставку газа для теплокоммунэнерго, согласно которому с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«С июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления теплокоммунэнерго в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения.

Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене.

В компании напомнили, что договоры о коммерческих закупках газа с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

«Нафтогаз» и спецобязательства

21 мая заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел совещание по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и горячей воды гражданам. Он подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 года подписали представители правительства, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ и мэры украинских городов.

С 1 мая этого года прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК «Нафтогаз Украины». Отмена ПСО обеспокоила как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).

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Автор: Игорь Орел