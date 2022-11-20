Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Завтра во всех регионах Украины будут применять плановые отключения электроэнергии для потребителей, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 19 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

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Ситуация с энергетикой в Украине

В октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Минэнерго 19 ноября заверило, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на сеть.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что больше всего проблем с электричеством имеют Киевская, Одесская и Харьковская области.

Массированный удар России по Украине 15 ноября

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахедов".

Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома, один человек погиб.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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