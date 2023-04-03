Японские власти обосновали это тем, что стране необходим доступ к российским энергоносителям.

США дали Японии разрешение на исключение из согласованного странами G7 "потолка" на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), японские власти обосновали это тем, что стране необходим доступ к российским энергоносителям.

WSJ при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию "относительно невелик" и составляет около одной десятой поставки.

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5 декабря 2022 г. нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Вступил в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой оказание технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

2 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращение добычи нефти. Организация, как ожидается, к концу 2023 года будет придерживаться уже существующих сокращений добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия и другие страны-производители нефти ОПЕК+ объявили о дальнейшем сокращении своей добычи нефти примерно на 1,16 миллиона баррелей в день.

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