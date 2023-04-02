Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля.

На фоне массовых антироссийских санкций, принятых в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, агрессор заявил об уменьшении объемов добычи нефти.

Как заявил вице-премьер страны-агрессора Александр Новак, Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, сообщает российский "Интерфакс".

Агрессор заявил, что данный шаг является "превентивным действием" в ответ на нефтяное эмбарго.

Видео дня

"Предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Ранее Россия заявляла, что продлит решение о добровольном снижении нефтедобычи на март 2023 года к уровню февраля еще на три месяца.

Ситуация с нефтью

В декабре 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Сообщалось, что функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года вступил в силу запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов.

2 апреля 2023 года страны ОПЕК+ определились с позицией относительно добычи нефти. ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: