На фоне массовых антироссийских санкций, принятых в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, агрессор заявил об уменьшении объемов добычи нефти.
Как заявил вице-премьер страны-агрессора Александр Новак, Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, сообщает российский "Интерфакс".
Агрессор заявил, что данный шаг является "превентивным действием" в ответ на нефтяное эмбарго.
"Предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.
Ранее Россия заявляла, что продлит решение о добровольном снижении нефтедобычи на март 2023 года к уровню февраля еще на три месяца.
Ситуация с нефтью
В декабре 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.
Сообщалось, что функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.
Кроме того, с 5 февраля 2023 года вступил в силу запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов.
2 апреля 2023 года страны ОПЕК+ определились с позицией относительно добычи нефти. ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти.
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