Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи сейчас составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

Саудовская Аравия и другие страны-производители нефти ОПЕК+ в воскресенье объявили о дальнейшем сокращении своей добычи нефти примерно на 1,16 миллиона баррелей в день. Этот неожиданный шаг, по их словам, направлен на поддержание стабильности рынка.

Как пишет Reuters, решение о сокращении объявлено за день до виртуальной встречи министерской группы ОПЕК+. Организация, как ожидается, к концу 2023 года будет придерживаться уже существующих сокращений добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

В прошлом месяце цены на нефть упали до $70 за баррель, что является самым низким показателем за 15 месяцев, из-за опасений, что мировой банковский кризис может ударить по спросу. Тем не менее, дальнейших действий со стороны ОПЕК+ для поддержки рынка не ожидалось, и цена нефти восстановилась до $80.

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Последнее снижение может повысить цены на нефть на $10 за баррель, заявил в воскресенье руководитель инвестиционной компании Pickering Energy Partners.

Согласно воскресным обещаниям, общий объем сокращений Организацией стран-экспортеров нефти, Россией и другими союзниками, согласно подсчетам Reuters, составляет 3,66 миллиона баррелей в сутки, что равно 3,7% мирового спроса.

"ОПЕК принимает превентивные меры в случае любого возможного сокращения спроса", - заявила в воскресенье основатель и директор Energy Aspects Амрита Сен.

Неожиданно объявленные в воскресенье добровольные сокращения добычи нефти начнутся с мая.

Согласно официальным заявлениям, Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, тогда как Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки.

ОАЭ заявили, что сократят добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Кувейт объявил о сокращении на 128 тыс. баррелей в сутки, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в сутки, а Алжир заявил, что сократит добычу на 48 тыс. баррелей в сутки. Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки.

Источник в ОПЕК+ сообщил, что Габон добровольно сократит добычу на 8000 баррелей в сутки. Отмечается, что не все члены ОПЕК+ присоединились к этому шагу, поскольку некоторые уже выкачивают значительно ниже согласованных уровней из-за нехватки добывающих мощностей.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что добровольное сокращение королевства было мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности рынка нефти.

Добыча нефти - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца года, что вызвало возмущение Вашингтона, поскольку ограничение предложения повысило цены на нефть. США утверждали, что миру нужны более низкие цены, чтобы поддержать экономический рост и не дать президенту России Владимиру Путину получить больше доходов для финансирования войны в Украине.

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил в воскресенье, 2 апреля, что Москва продолжит добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Москва объявила об этих сокращениях в одностороннем порядке в феврале после введения западных ценовых ограничений.

После односторонних сокращений официальные лица США заявили, что альянс РФ с другими членами ОПЕК ослабевает, но воскресный шаг свидетельствует о том, что сотрудничество все еще крепкое.

Ранее 2 апреля Bloomberg сообщал, что Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение о удержании своих позиций по добыче нефти. Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года. Фьючерсы на нефть резко выросли почти до $80 за баррель.

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