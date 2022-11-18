Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

В Киеве начались экстренные ограничения электроснабжения.

Как сообщил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook, сегодня Киев планирует вернуть к стабилизационным отключениям, но ситуация резко изменилась.

В Киевской государственной городской администрации добавили, что экстренные отключения электроэнергии начались по распоряжению НЭК "Укрэнерго" .

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"Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Обращаем внимание, что во время отключения света электросирены не работают", - отметили в КГГА.

За сообщениями о воздушной тревоге и отбое можно следить в приложении "Киев цифровой" и в Telegram-канале КГГА. А также с помощью обычных радиоприемников на батарейках – на радио "Киев 98 FM" или на частотах "Украинское радио" 105 FM.

Отключение электричества в Украине: последняя информация

Проблемы с энергоснабжением усугубились после массированной террористической атаки оккупантов 15 ноября. Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры, однако, по словам президента Владимира Зеленского, 10 миллионов абонентов, как и раньше находятся без света.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил в Киевской области электричества может не быть на днях. Жителям региона придется довольствоваться плановыми включениями, которые пока получается реализовать лишь на 2-3 часа.

В Киеве 17 ноября поставили антирекорд по ограниченкиям электричества. Потребление уменьшили на 523 МВт. Сейчас главная задача энергетиков — обеспечение критической инфраструктуры и стабилизация системы.

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