Уже несколько недель, травмированные Чернобыльской трагедией украинцы, как и весь цивилизованный мир нервничают из-за ядерной угрозы, которую создали россияне на захваченной Запорожской атомной станции. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на АЭС. Захватчики разместили взрывчатку возле 4 из 6 энергоблоков станции.

Также Оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель, благодаря которому энергоблоки станции не перегреваются. Выведение его из строя, или подрыв реакторов приведет к катастрофе с чрезвычайно тяжелыми последствиями для людей, окружающей среды и экономик многих стран. Большое количество сельскохозяйственных земель в Украине, России и соседних стран могут стать непригодными для использования на века. По словам Буданова,"никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас".

"Большое количество сельскохозяйственных земель в Украине, России и соседних стран могут стать непригодными для использования на века"

Украинские власти готовятся к возможным сценариям аварии, а наши граждане выискивают полезные советы на случай аварии. Особенно вероятным теракт на ЗАЭС кажется на фоне недавнего военного преступления - подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Российские захватчики так хотят "заморозить" украинское контрнаступление и прикрыть свои военные провалы, что не остановятся ни перед чем. И подрыв плотины и опустошение Каховского водохранилища этому подтверждение.

Становится очевидным, что в этой позорной войне для преступников из Кремля нет красных линий, которые они не смогут перейти. А почему они должны останавливаться?

После подрыва гидроэлектростанции международные организации показали только одно - тщетность своего существования. Совет безопасности при Организации Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Красный Крест, кроме импотентного "осуждения" и "беспокойства", не сделали почти ничего.

"Становится очевидным, что в этой позорной войне для преступников из Кремля нет красных линий, которые они не смогут перейти"

За почти полтора года полномасштабной кровавой агрессии РФ против нашей страны, международное сообщество, региональные объединения стран до сих пор не смогли наложить санкции на одну из "кормушек" российского бюджета - атомную отрасль. Россия продолжает сохранять лидерские позиции на мировом ядерном рынке. Доход "Росатома" за прошлый год вырос на 17 процентов по сравнению с предыдущим довоенным годом. При этом экспорт увеличился на 15 процентов и составил десять миллиардов долларов. Часть этих денег пошла на финансирование варварской войны против нашей страны.

По данным украинской разведки, "Росатом" напрямую задействован в производстве оружия. Поскольку компания до сих пор не под санкциями, она свободно импортирует материалы и оборудование, необходимое для производства оружия. "Росатом" присутствует в 26 странах мира, что позволяет России играть значительную роль на международном рынке как поставщика технологий для строительства АЭС. Эта компания также строит ядерные реакторы в разных странах мира, ее зарубежные заказы составляют двести миллиардов долларов.

Интересно, упаси Боже, потенциальный ядерный терроризм против Украины так же не заставит мировое сообщество отказаться от партнерства с "Росатомом"?

"Коварная кремлевская дрянь много лет продвигала свои щупальцы по всему миру и теперь требуется время и значительные усилия, чтобы отрубить их"

Многомесячные переговоры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси поочередно то с Москвой, то с Киевом оказались безрезультатными. Возможно, ядерный регулятор не может и не хочет заставить РФ освободить станцию, потому что россияне имеют большое влияние на эту организацию и занимают там значительную долю руководящих должностей? Коварная кремлевская дрянь много лет продвигала свои щупальцы по всему миру и теперь требуется время и значительные усилия, чтобы отрубить их.

Наша страна неоднократно призывала регулятор отстранить граждан государства-агрессора от влияния на решения, касающиеся безопасности на украинских атомных станциях, потому что они не могут быть объективными. Тем не менее, ничего не сделано. Один из заместителей Гросси – россиянин продолжает лживо спекулировать на теме вроде создания украинцами "грязной бомбы". И смех, и грех.

Последним показательным примером "игры в поддавки" с захватчиками стал визит главы Агентства на Запорожскую АЭС после подрыва россиянами водохранилища, которое пополняло водой охлаждающий пруд. Гросси показательно не призвал оккупантов вывести последний из шести энергоблоков на ЗАЭС в более безопасный режим работы, на чем настаивает Украина. Ведь при нынешнем режиме работы вода в пруду-охладителе закончится быстрее, а последствия возможной аварии будут более трагичными.

"Гросси показательно не призвал оккупантов вывести последний из шести энергоблоков на ЗАЭС в более безопасный режим работы, на чем настаивает Украина"

Глава МАГАТЭ сделал очень странное заявление, в котором попытался оправдать минирование ядерного объекта россиянами. Он считает, что если ядерный террорист размещает мины вблизи систем безопасности АЭС с "оборонительной целью", то "функции безопасности на станции не подвергаются существенному влиянию". Кроме того, Гросси совершенно не стесняясь размещает фото с объятиями с представителем "Росатома" на станции, на которой хладнокровно планируют ядерную катастрофу.

Что творится с системой безопасности в нашем мире? Почему организации, которые созданы спасать, не спасают, а тот, кто должен предотвращать ядерные катастрофы, закрывает глаза на действия террористов?

"Почему организации, которые созданы спасать, не спасают, а тот, кто должен предотвращать ядерные катастрофы, закрывает глаза на действия террористов?"

Становится все более очевидным, что мировую систему безопасности, как и многие международные органы, представители которых любят много говорить, но не могут остановить зло, нужно кардинально реформировать. Зачем нужны импотентные организации, которые могут лишь съедать значительные средства и давать работу тысячам бюрократов?

Украина в вопросе ядерной безопасности на Запорожской станции, к сожалению, должна рассчитывать исключительно на себя, на наши героические вооруженные силы, чтобы как можно скорее освободить Запорожскую атомную станцию и сломать преступные мечты врага о повторении второго Чернобыля.

Анна Бредихина