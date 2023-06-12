Уровень Каховского водохранилища быстро падает.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) просят предоставить более широкий доступ к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) для проверки "существенного расхождения" в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая использовалась для охлаждения реакторов станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, уровень Каховского водохранилища все эти дни стремительно падает.

Согласно данным, полученным экспертами агентства на площадке ЗАЭС, 11 июня уровень воды на Запорожской ТЭС (ЗТЭС) оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения плотины. При этом он продолжает падать в других местах огромного водохранилища, что может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗТЕЦ. В МАГАТЭ подчеркнули, что высота уровня воды является ключевым параметром для длительной работы водяных насосов.

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"Возможно, это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным резервуаром, отделенным от более крупного резервуара. Но мы сможем узнать об этом только тогда, когда получим доступ к ТЭС", - пояснил Гросси.

По оценке агентства, при текущей высоте водохранилища ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Сейчас они не эксплуатируются постоянно, поскольку и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для нужд охлаждения в течение нескольких месяцев.

Бассейн-охладитель ЗАЭС и выпускной канал ЗТЭС являются неотъемлемой частью непрерывной подачи охлаждающей воды. По словам Гросси, поддержание их целостности жизненно важно для безопасности станции.

"Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, которая находится в нескольких километрах от нас. я полностью рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской АЭС", - пояснил он.

Ситуация на ЗАЭС после уничтожения Каховской ГЭС

Как ранее сообщал УНИАН, из-за подрыва россиянами дамбы Каховского водохранилища 6 июня возник риск ядерной опасности для Запорожской АЭС, которая охлаждает реакторы в бассейне, наполнявшемся из Каховского водохранилища.

По оценке МАГАТЭ, ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции вскоре станет критической.

Справка УНИАН. В период с 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года эксплуатация пяти энергоблоков ЗАЭС была ограничена состоянием "холодной остановки".

9 июня 2023 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), издало распоряжение вывести в "холодную остановку" энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячей остановке.

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