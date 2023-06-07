Жителей оккупированного российскими войсками Энергодара призывают покинуть город. Первый заммэра города Иван Самойдюк в комментарии "Радио.Свобода" предупредил, что над захваченной Запорожской атомной электростанцией может быть потерян контроль.
"Конечно, открытых угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, то, понятно, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля и быть критической", - сказал Самойдюк.
Тем, кто пока не может выехать с оккупированной территории, Самойдюк посоветовал подготовить документы и собирать "тревожные чемоданчики", держать полностью заправленными автомобили.
Ситуация на Запорожской АЭС - что нужно знать
Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожской области с первых недель полномасштабной войны, развязанной Россией, находится под оккупацией.
С сентября энергоблоки АЭС находятся в состоянии остановки (пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке и один в горячей остановке).
В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начал стремительно падать уровень воды в Каховском водохранилищем. Вода из водохранилища используется для охлаждения Запорожской АЭС. В МАГАТЭ предупредили, что падение уровня воды создает угрозы для безопасности Запорожской АЭС. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский договорился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о его новом визите в Украину.
Эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная также предупредила, что оккупанты могли украсть насосные мобильные станции на ЗАЭС, которые позволят поддерживать уровень воды после подрыва дамбы.